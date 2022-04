Gaming-Notebook mit RTX-3060-GPU: Das Gigabyte G5 KD im Test

Das Gigabyte G5 KD ist da und tritt die Nachfolge des beliebten, aber mittlerweile nicht mehr erhältlichen G5 KC an. Wie gut das Gaming-Notebook und natürlich die Gaming-Performance ist, hat unser Kollege von Zenchillis Hardware Reviews getestet.Mit einem 15,6 Zoll großem Display bietet das Gigabyte G5 KD dieselbe Bildschirmdiagonale wie sein Vorgänger. Das IPS-Panel unterstützt 144 Hertz, unter der Haube stecken eine Nvidia GeForce RTX 3060, ein Intel Core i5 11400H (Tiger Lake) und 16 GB DDR4-RAM. In 3DMark Fire Strike erhält das G5 KD mit dieser Ausstattung 15.972 Punkte. Auch in aktuellen Spielen wie Rainbow Six Siege oder Doom Eternal macht das Notebook eine gute Figur, wobei die Lüfter zwar hörbar sind, aber nicht störend laut werden. Nicht ganz überzeugen kann gegen die Tonqualität der beiden Lautsprecher.