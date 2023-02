Galaxy S23 Ultra: Samsung zeigt die wichtigsten Neuerungen im Video

Samsung stellt in diesem Video ein paar der Highlights des Galaxy S23 Ultra vor. Das neue Spitzenmodell des koreanischen Herstellers ist (so wie das Vorjahresmodell) mit dem sogenannten Vision Booster ausgestattet, der die Farbe und den Kontrast des Displays automatisch an die Umgebung anpasst. Etwa bei direktem Sonnenlicht.Wer mit dem Smartphone Fotos schießt, kann in diese dank der 200 Megapixel starken Hauptkamera weit hineinzoomen und so etwa kleine Details aus dem Hintergrund vergrößern. Freunde der Astrofotografie profitieren von den Expert RAW-Funktionen, das Nightography-Feature verspricht sehenswerte Aufnahmen bei wenig Licht. Präzise Bildbearbeitung ist mit dem S Pen möglich, der sich direkt im Gehäuse des Smartphones verstauen lässt.