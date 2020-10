Für perfekten Sitz: Kopfhörer UE Fits härten im Ohr des Nutzers aus

Individueller "Ohrabdruck"

In-Ear-Kopfhörer, vor allem in der True-Wireless-Variante, sind oftmals ein Glücksspiel. Denn oftmals muss man sich durch diverse Modelle durchprobieren, um jenes zu finden, das möglichst perfekt im Ohr sitzt- und auch nicht herausfällt, wenn man sich ruckartig bewegt. Ultimate Ears will das mit einer neuartigen individuellen Anpassung lösen.Jedes Ohr ist anders: Diesen Satz kennen sicherlich alle, die sich privat oder beruflich mit In-Ear-Kopfhörern beschäftigen. Denn es geht nicht nur darum, dass ein Earbud gut sitzt bzw. hält, sondern dass dieser auch bei längerer Nutzung nicht drückt oder auf sonstige Weise unangenehm ist. Und schließlich sollen Gummi- oder Schaumstoff-Aufsätze auch noch möglichst gut gegen Außengeräusche abdichten.Ultimate Ears (UE) will das Problem mit einer neuartigen Anpassung bzw. "Gussform" lösen. Das ist nicht grundsätzliches etwas Neues, allerdings musste man bisher für einen Ohrabdruck zu einem Spezialisten gehen. Ultimate Ears will das bei den neuen UE Fits zum Gesamtpreis von 249 Dollar für Zuhause anbieten.Dabei setzt UE auf einen 60 Sekunden langen Prozess, der über das Smartphone ausgelöst wird (und im Video zu sehen ist). Wie The Verge berichtet, steckt man sich die beiden Earbuds in die Ohren und startet den Prozess über eine App.Das Aushärten wird mit Hilfe der "Lightform" genannten Technologie durchgeführt, dabei kommen integrierte LEDs zum Einsatz. Nach einer Minute ist der Vorgang abgeschlossen. Wie hart das Ergebnis tatsächlich ausfällt, ist nicht klar, es dürfte sich aber vermutlich um formstabilen Schaumstoff handeln und nicht hartes Plastik.Abgesehen davon verspricht Ultimate Ears acht Stunden Laufzeit und mehr als 20 Stunden mit Case. Als Codecs werden SBC, AAC und Apt-X unterstützt, laut Hersteller haben die UE Fit einen 10-mm-Treiber, sind Schweiß- und Wasser-Beständig. Die Wireless-Earbuds werden in diesem Herbst erscheinen, allerdings vorerst nur in den USA.