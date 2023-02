Foto-News: Zwei neue Kameras - und zwei neue Objektive

Obwohl das Weihnachtsgeschäft gerade erst vorbei ist, geht es im Kamera-Markt schon recht ordentlich weiter. So hat Canon beispielsweise seine neue EOS R8 gestartet - die einem etwas wirren Namens-Schema folgt, wie die Kollegen von ValueTech TV hier in ihrer neuesten Ausgabe der Foto-News aufschlüsseln. Die 24-Megapixel-Kamera mit Vollformat-Sensor verspricht so einiges, ein kompletter Test wird in Kürze folgen.Das war es aber noch nicht aus dem Hause Canon. Das Unternehmen bringt auch die neue EOS R50 heraus. Diese richtet sich eher an Nutzer, die eine gute Kamera haben wollen, aber nicht gleich in den Profi-Bereich investieren können. Vorgestellt werden in den Foto-News außerdem zwei neue RF-Objektive, die ebenfalls bald genauer im Detail getestet werden.