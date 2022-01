Foto-News: Neues Profi-Equipment und das Nicht-Ende der DSLR

Es gibt Neuigkeiten zur jüngsten Canon-Kamera für Video-Profis und ein neues High End-Teleobjektiv von Nikon. Beides teuer und kaum für den Durchschnitts-Nutzer gedacht, aber trotzdem kaum weniger interessant anzuschauen. Daher haben die Kollegen von ValueTech TV zahlreiche Infos zur Canon EOS R5 C und dem Nikon 400mm mit Tele-Konverter kompakt in den Foto-News zusammengefasst.Darüber hinaus gibt es hier auch mehr zum kleinen Aufreger, den ein Canon-Mitarbeiter verursachte, als er vermeintlich das Ende der DSLR ausrief. Die Kollegen können euch darüber aufklären, was wirklich gesagt wurde und warum man eben manchmal genauer zuhören sollte.