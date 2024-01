Foto-News: So lief das alte Jahr im Fotografie-Segment

Das alte Jahr ist vorbei und bevor es im neuen richtig in die Vollen geht, ist ein kleiner Rückblick gestattet. Die Kollegen von ValueTech TV gewähren hier nun einen Einblick in ihre Erfahrungen darüber, was in der Welt der Fotografie von Bedeutung war.So können sie zeigen, welche Kamera-Tests das größte Interesse hervorriefen und welche Speicherkarten sich besonders häufig verkauften. Dabei zeigte sich, dass die Käufe von Kameras und Objektiven deutlich angezogen haben - auch im höheren Preissegment. Das dürfte unter anderem daran liegen, dass der günstige Wechselkurs zum Yen die Preise niedrig hielt.