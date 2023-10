Foto-News: Es gibt Objektive satt und es werden Tester gesucht

Nach kurzer Schaffenspause bringt Canon endlich mal wieder ein neues Objektiv auf den Markt. Und dieses ist zwar teuer, aber mit einer Brennweite von 10 bis 20 Millimetern sicher äußerst interessant für eine Reihe von Nutzern. Darum geht es in der neuesten Ausgabe der Foto-News unserer Kollegen von ValueTech TV Doch damit nicht genug. Auch Sigma erfüllt endlich die langen Wünsche seiner Kunden und bringt ein Telezoom mit 70 bis 200 Millimetern Brennweite. Die Release-Runde ist damit auch nicht erledigt, sodass in der nächsten Zeit einige Tests anstehen. Und hier suchen die Kollegen wieder Nutzer, die verschiedene Objektive im Rahmen eines Lesertests unter die Lupe nehmen wollen. Also schaut auch mal auf die Bewerbungsseite