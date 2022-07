FeiyuTech Scorp Mini: Kleiner Gimbal mit großem Funktionsumfang

Nicht jeder Nutzer will immer einen großen Gimbal mit sich führen. FeiyuTech bietet daher mit dem Scorp Mini ein ziemlich kompaktes System an, das man problemlos in der Tasche mitnehmen kann. Die Kollegen von ValueTech TV haben es getestet, wobei allerdings klar ist, dass es sich um ein Vorserienmodell handelt und die Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung einer ganzen Baureihe erst jetzt anläuft. Entsprechend lässt sich bisher wenig zum Preis sagen.Klar ist hingegen, dass sich das System recht positiv von der Konkurrenz abhebt. Andere Mini-Gimbals kommen normalerweise auch mit einem eingeschränkten Funktionsumfang daher. Das ist bei diesem Modell, das eine große Feature-Bandbreite bereitstellt, nicht der Fall.