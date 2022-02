Zhiyun Crane M3: Kompakter Gimbal für kleine Kameras im Test

Kompakte Gimbals, die man problemlos nahezu immer mitnehmen kann, setzen oft voraus, dass man bei der Funktionalität Abstriche machen muss. Der Zhiyun Crane M3 will dies anders machen und zeigt hier im Test der Kollegen von ValueTech TV , was er kann.Positiv schlägt dabei die Tatsache zu Buche, dass an dem System ein eigenes LED-Licht für Videoaufnahmen angebracht ist. Außerdem kann das Mikrofon-Signal durchgeschleift werden. Der Nachteil liegt allerdings darin, dass man bei der Größe der Kameras, die an den Gimbal gepackt werden können, etwas limitiert ist - hier sollte man sich doch eher auf kompaktere Modelle oder Smartphones beschränken.