Duet: Dell löst Tastatur-Problem beim Doppel-Display sehr geschickt

Für alle, die faltbaren Displays noch nicht über den Weg trauen, das Design-Konzept aber trotzdem mögen, hat Dell auch das Duet am Messestand auf der CES. Dabei handelt es sich um ein Notebook, das sich im Grunde aus zwei Touschscreens zusammensetzt. So bietet sich dem Nutzer eine recht große Fläche zur Nutzung an, die hier aber eben an der Scharnier-Stelle eine Lücke hat.Dell liefert hier aber auch eine geschickte Lösung für Nutzer mit, die dann doch mal längere Texte zu schreiben haben und dafür nicht auf eine Bildschirm-Tastatur zurückgreifen wollen. Wie das funktioniert, können wir euch hier direkt am Ausstellungs-System demonstrieren. Das Duet stellt offiziell zwar auch noch ein Konzept-System dar, soll sich aber bereits wesentlich dichter an einem marktreifen Produkt befinden als das Dell Ori mit seinem Flat-Display.