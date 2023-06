Dreame L10s Pro: Wischstaubsauger mit Deep-Clean-Modus

Einrichtung klappt problemlos

Beim Dreame L10s Pro handelt es sich um einen Wischstaubsauger mit 5300 Pa. Der Staubsaugroboter kann Hindernissen ausweichen, erkennt Teppiche und verfügt über einen Deep-Clean-Modus. Der L10s Pro verfügt über vier Saug- und drei Wasserstufen. Mithilfe jener ist eine Optimierung der Reinigung an verschiedene Oberflächen, wie etwa Parkett, Fliesen und Teppiche, möglich. Der 5200 mAh große Akku reicht aus, um eine 110 qm Wohnung mit einer Ladung komplett zu saugen. Anders als viele andere Roboter verfügt der L10s Pro über keine Absaugstation. Dadurch nimmt die kompakte Ladestation weniger Platz im heimischen Umfeld ein. Über eine App kann der L10s Pro eingerichtet, gesteuert und upgedatet werden. Der Roboter misst 350 x 350 x 97 mm und wiegt 3,7 Kilogramm.Die kompakte Docking-Station des Dreame L10s Pro wird über ein Stromkabel mit Energie versorgt. Vor Inbetriebnahme des Wischstaubsaugers müssen zunächst die beiden Wischmopps installiert werden. Für eventuelle Unklarheiten liefert der Hersteller eine Anleitung, Garantiekarte sowie ein Infoheftchen mit. Die Wischbezüge sind fest auf den Adaptern installiert. Sollte es notwendig sein, können die Wischmopps leicht ausgetauscht werden. Die Oberseite des Wischstaubsaugers kann abgenommen werden. Unter jener befindet sich der Staub- sowie Frischwassertank. Der Staubbehälter kann 450 ml Material aufnehmen. Um die Wischmopps feucht zu halten, lassen sich 190 ml Frischwasser in den entsprechenden Tank einfüllen. Dabei handelt es sich um eine geringere Menge als bei Wischstaubsaugern mit Wassertank in der Docking-Station, die meist deutlich mehr kosten. Seitlich an der Oberseite befindet sich ein Reinigungswerkzeug. Die Installation des Dreame L10s Pro ist abgeschlossen, sobald die Docking-Station über das Netzteil mit Strom versorgt wird.Über den Powerbutton an der Oberseite wird der Dreame L10s Pro eingeschaltet. Nach wenigen Augenblicken ertönt die typische Dreame-Melodie. Der Hersteller verfügt derweil über eine eigene, kostenlose App für iOS und Android. Sobald der Wischstaubsauger vollständig hochgefahren ist, wird der Dreame L10s Pro automatisch von der App erkannt. Um die App vollständig zu nutzen, müssen die WiFi-Daten an den Staubsauger weitergegeben werden. Die Verbindung konnte sich im Test langfristig als stabil erweisen. Etwaige Probleme, wie ein nicht erreichbarer L10s Pro, gab es nicht. Zu Beginn zeigt die Dreame-App eine kleine Tour, die die Grundfunktionen des Wischstaubsaugers erklärt. Im Anschluss an jene können Feineinstellungen vorgenommen und die Firmware-Version auf den neuesten Stand gebracht werden. Dreame versorgt seine Produkte regelmäßig mit Software-Aktualisierungen.Mithilfe der Dreame-App können die Einstellungen für den Reinigungsvorgang vorgenommen werden. Soll bspw. sehr gründlich gereinigt werden, empfiehlt sich die Turbo-Saugeinstellung. Mithilfe jener arbeitet der L10s Pro besonders gründlich. Gleichzeitig warnt die App, dass hierdurch die Akkulaufzeit verringert wird. Unser Kollege Timm Mohn nutzt für ein optimales Putzergebnis stets die höchste Wisch- und Saugstufe. Zwar beherrscht die App von Anfang an deutsch, die Sprachausgabe allerdings ist zunächst in Englisch gehalten. Über die Settings lässt sich eine deutsche Sprachdatei herunterladen, sodass der Roboter im Anschluss Deutsch spricht. Über die Einstellungen lässt sich die Lautstärke erhöhen.Im Test reinigt der L10s Pro gut: Die 5300 Pa saugen zuverlässig Schmutz auf und die beiden Mopps wischen auch hartnäckigere Flecken auf. Mangels Absaugstation muss der Wischstaubsauger zwar öfter gewartet werden, negative Auswirkungen auf das Reinigungsvermögen hat dieser Umstand allerdings nicht. Der Wischstaubsauger eignet sich für alle Menschen, die vor allem einen Roboter mit kompakter Docking-Station suchen. Der Dreame L10s Pro ist aktuell für 429,00 Euro auf Amazon verfügbar