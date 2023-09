Die magere 100-400-mm-Klasse bei Fujifilm im direkten Vergleich

Unterschiede im Äußeren

Die Auswahl an Objektiven für Fujifilm X ist in der 100-400-mm-Klasse dann doch recht überschaubar. Nun aber hat Sigma sein Sigma 100-400 mm DG DN OS für das System auf den Markt gebracht und gleich noch ein wenig verbessert. Die Kollegen von ValueTech TV nutzen die Gelegenheit, das System direkt mit dem Fujifilm XF100-400mm R LM OIS WR zu vergleichen.Bei der Bildqualität nehmen sich die beiden Optiken kaum etwas. In den einzelnen Details hat mal das eine, mal das andere Objektiv die Nase ein wenig vorn. Die Unterschiede sind aber kaum merklich. Und auch beim Autofokus und bei der Bildstabilisierung liegen beide Produkte eng beieinander.Da überrascht dann der hohe Preisunterschied doch etwas. Allerdings bekommt man beim teuren Fujifilm-Objektiv etwas mehr drumherum geboten: Metallgehäuse, besserer Spritzwasserschutz und Stativschelle schlagen hier zu Buche. Insofern hängt es auch hier vom Anwendungsbereich an, wenn es um eine Entscheidung zwischen beiden Objektiven geht.