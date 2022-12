Comica Vimo C: Einsteiger-Funkstrecke mit guten integrierten Mikros

Comica bietet mit dem System Vimo C eine Funkstrecke an, die zwar nicht zur Spitzenklasse gehört, aber durchaus ihre Nutzerschaft finden dürfte. Denn das Produkt besticht durch Einfachheit, was insbesondere für Einsteiger, die schnell zu Ergebnissen kommen wollen, interessant sein kann.Die Kollegen von ValueTech TV haben die Funkstrecke getestet und können ihre Stärken und Schwächen gut zeigen. Wichtig ist, dass es hier keine Möglichkeit gibt, an die Sender ein externes Mikrofon anzuschließen. Dafür sind die integrierten Mikros aber durchaus von guter Qualität.