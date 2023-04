Chuwi HiPad Max im Test: Günstiges Tablet mit viel RAM und LTE

Blickwinkelstabilität überzeugt nicht

Ausreichende Performance

Das Chuwi HiPad Max ist ein neues und mit 200 Euro vergleichsweise günstiges Android-Tablet aus China mit 10 Zoll großem Display, viel RAM und sogar LTE-Unterstützung. Unser Kollege Andrzej Tokarski hat es getestet und er zeigt, wo die Stärken und Schwächen des Tablets liegen.Chuwi verbaut beim HiPad Max ein 10,36 Zoll großes IPS-Display mit 60 Hz Bildwiederholfrequenz und einer Auflösung von 2000 x 1200 Pixeln. Es ist laminiert und mit 400 Nits ausreichend hell. Leider weist es eine ziemlich geringe Blickwinkelstabilität auf. Ansonsten sind die Kontraste und Farbwiedergabe in Ordnung.Die Frontkamera löst mit 5 Megapixeln auf, die Hauptkamera auf der Rückseite mit 8 Megapixeln. Die Bildqualität beider Sensoren ist nicht sonderlich gut und eignet sich daher nur für gelegentliche Schnappschüsse. Auch die insgesamt vier Lautsprecher können nicht ganz überzeugen, da sie recht flach klingen und bei gesteigerter Lautstärke übersteuern. Erfreulich ist hingegen, dass das Tablet neben WLAN auch LTE unterstützt und dass es insgesamt zwei SIM-Slots gibt.Verbaut wurden ein Qualcomm Snapdragon 680, 8 GB RAM sowie 128 GB Flash-Speicher. Im CPU-Test mit Geekbench 5 ist das Chuwi HiPad Max ungefähr mit dem Samsung Galaxy Tab A8 gleich auf. Die Grafikleistung ist allerdings schwächer, was dann auch in Spielen wie PUBG Mobile oder Apex Legends deutlich wird. Für einfache Spiele, das Surfen im Internet oder Netflix ist die Leistung aber ausreichend. Dank eines Widevine-Levels von L1 liefern Streamingdienste sogar HD-Auflösung.Als Betriebssystem ist Android 12 vorinstalliert. Es gibt kaum Anpassungen, ob Chuwi künftig jedoch Updates liefern wird, ist unklar.