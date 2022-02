Canon RF 50 mm f/1.8 STM: Keine Kompromisse mit der RF-Fassung

Der Markenhersteller Canon bietet mit dem RF 50 mm f/1.8 STM eine angepasste Variante des bekannten Objektivs an, das bereits für EF-Mounts zur Verfügung steht. Aufgrund der Popularität des Vorgängers machten sich die Kollegen von ValueTech TV auch alsbald daran, das System zu testen.Besondere Überraschungen blieben dabei aus - was im Grunde ja auch ein gutes Zeichen sein kann. Hinsichtlich der Bildqualität gab es zwischen beiden Modellen im Grunde keine nennenswerten Unterschiede. Teils gibt es hierzu und auch zur Qualität des Autofokus zwar auch andere Stimmen, dass kann aber auch an der normalen Qualitätsbandbreite bei der Produktion der Objektive liegen, die in diesem Preissegment nicht noch aufwendig minimiert werden.