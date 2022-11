Canon RF 100-400 mm IS USM: Telezoom in scharf, schnell & günstig

Wer ein neues Objektiv für Canons Systemkameras sucht, sollte sich das neue Canon RF 100-400 mm IS USM unbedingt anschauen. Die Kollegen von ValueTech TV haben das Produkt getestet und wurden von den Ergebnissen ziemlich positiv überrascht.Denn die Optik kann in allen Brennweiten-Bereichen eine Bildschärfe liefern, die man so bei einem Telezoom nicht gerade oft finden kann. Und auch bei den Nahaufnahmen spielt das Objektiv seine Stärke durchaus aus, auch wenn hier kleinere Probleme in den hellen Bereichen auftauchen können.