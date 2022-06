Canon RF 16 mm f/2.8 STM: Extrem kompaktes Weitwinkel-Objektiv

Canon hat mit dem RF 16 mm f/2.8 STM ein extrem kompaktes Weitwinkel-Objektiv im Angebot. Dieses bringt einen frei belegbaren Einstellring mit und ist aufgrund seiner Größe für Nutzer sehr interessant, die viel unterwegs sind. Entsprechend viel Ungeduld legten die Kollegen von ValueTech TV an den Tag, um endlich Testmuster zu bekommen.Das Objektiv selbst wiegt gerade einmal 165 Gramm. Die Optik ist in einem nur vier Zentimeter langen Gehäuse untergebracht. Das bleibt natürlich nicht ohne Folgen: In den Randbereichen kommt das Objektiv schnell an seine Grenzen und ohne Korrektur-Profile geht da wenig. Trotzdem hat das Objektiv viel zu bieten.