Canon RF 15-30mm IS STM: Weitwinkel-Zoom zum fairen Preis

Canon hat mit dem RF 15-30mm IS STM ein Weitwinkel-Zoom auf den Markt gebracht, das seine Zielgruppe finden wird. Denn insbesondere in der Bildschärfe kann das System durchaus überzeugen, wie ein Test des Objektivs durch unsere Kollegen von ValueTech TV zeigt.Allerdings weist es auch einige Schwächen auf. Wer etwa eine lichtstarke Optik sucht, sollte sich anderswo umsehen. Allerdings ist bei dem aufgerufenen Preis, der das Objektiv eher schon in Richtung eines Kit-Systems bewegt, natürlich auch keine Premium-Qualität in allen Bereichen zu erwarten.