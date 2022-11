Canon EOS R6 Mark II: Der neue Star für Sport- und Tierfotografie

Die neue EOS R6 Mark II von Canon konnte jetzt endlich für einen umfangreicheren Test herangezogen werden. Der Hersteller hat hier auf die Kritiken beim Vorgänger gehört und einen etwas höher auflösenden Sensor integriert. Was dieser leisten kann, zeigen die Kollegen von ValueTech TV hier nun in der Praxis.Die neue Kamera kann sich dabei durchaus zum neuen Star für Sport- und Tierfotografie entwickeln. Denn Canon bietet hier einen sehr schnellen Serienbild-Modus, der dann allerdings auch schnell mal den Pufferspeicher volllaufen lässt. Das stellt in der Praxis aber kaum ein Hindernis dar, da die Bilder in einer Aufnahmepause sehr schnell weggeschrieben werden.