Avermedia Live Streamer MIC 330: XLR-Mikrofon zum kleinen Preis

Beim Avermedia Live Streamer MIC 330 handelt es sich um ein dynamisches XLR- Mikrofon. Der Hersteller gibt an, dass das Mikrofon mit Nierencharakteristik weniger Umgebungsgeräusche einfängt und sich stattdessen auf den Sprecher konzentriert. Das MIC 330 verfügt über einen Frequenzbereich von 50 Hertz bis 18 Kilohertz. Eine Phantomspeisung wird nicht benötigt. Avermedia hat das MIC 330 für mittlere und hohe Stimmfrequenzen optimiert. Dem Mikrofon liegen ein Handbuch und ein XLR-Kabel für die Inbetriebnahme bei. Avermedia attestiert dem MIC 330 Kompatibilität mit MacOS und Windows. Fernab davon können je nach Interface aber auch Android- oder iOS-Geräte verwendet werden.Der Lieferumfang enthält alles, um das Avermedia Live Streamer MIC 330 in Betrieb zunehmen. Dazu gehört auch ein XLR-Kabel, welches das MIC 330 bspw. mit dem Avermedia AX310 verbindet. Das dynamische XLR-Mikrofon kann unter anderem auf einem Mikrofon-Arm befestigt werden. Ein solcher ist allerdings nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat angeschafft werden. Avermedia bietet hierfür den BA311 an . Optisch passen beide Geräte gut zueinander, auch wenn der Mikrofon-Arm nicht gänzlich das Schwarz des Mikrofons trifft.Das Mikrofon wird über ein XLR-Kabel mit einem Gerät verbunden. Dabei muss es sich nicht zwangsläufig um ein Gerät wie den Live Streamer AX310 handeln. Das Mikrofon kann auch, sofern der passende Anschluss vorhanden ist, mit Field-Rekordern verwendet werden. Unser Kollege Timm Mohn nutzt das Mikrofon stationär zusammen mit dem Hersteller-eigenen Audiomixer. Vor einer Aufnahme muss das Mikrofon eingeschaltet werden. Hierfür hat der Hersteller auf der Unterseite des Mikrofons einen Schieberegler verbaut. Mit jenem kann sichergestellt werden, dass das Mikrofon, falls nötig, vollkommen lautlos gestellt werden kann.Die Aufnahmen erweisen sich als leicht zu verwenden: Es entstehen keine elektronischen Störgeräusche, das Endergebnis rauscht nicht und durch den Pop-Schutz entstehen keine ungewollten Mundgeräusche. Über den 6-Spuren Audio Mixer lassen sich Fein-Tuning-Einstellungen vornehmen, um die Post-Produktion zu erleichtern. Eine Verzögerung ist in Streams nicht festzustellen: Ton und Lippenbewegungen passen zueinander. Die Nierencharakteristik ermöglicht, dass Geräusche von der Seite sowie von hinten weniger stark eingefangen werden. Auch wenn es einen Pop-Schutz als Zubehör gibt, verfügt das MIC 330 bereits über einen eingebauten Pop-Filter. Dieser reduziert Explosivlaute, die beim Sprechen von Konsonanten entstehen können. Während der Artikulation jener wird der Atemluftstrom des Sprechers blockiert. Die anschließende Wiederfreisetzung des Luftstromes erzeugt den namensgebenden "Pop", der von Pop-Filtern unterdrückt wird. Das Avermedia Live Streamer MIC 330 ist tagesaktuell für 66,31 Euro auf Amazon verfügbar