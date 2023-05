Avermedia Live Streamer Arm: Mikro immer richtig positioniert

Gute Kabelführung

Beim Avermedia Live Streamer Arm BA311 handelt es sich um einen verstellbaren Mikrofon-Arm, der sich um 360 Grad drehen lässt. Der faltbare Scheren-Arm besteht aus Aluminium und kann mit dem Hersteller-eigenen Live Streamer MIC 330 oder jedem anderen Mikrofon verwendet werden. Die Traglast gibt Avermedia mit bis zu 1,8 kg an. Der Arm selbst wiegt 1,4 Kilo, während die Schraubzwinge mit 0,4 Kilo etwas leichter ist. Die maximale horizontale Drehung liegt bei 360 Grad. Vertikal lässt sich der Live-Streamer-Arm um 135 Grad drehen. Bis auf wenige rote Akzente ist der BA311 komplett in Schwarz gehalten. An der Oberseite befindet sich ein Kabelmanagement, um das Mikrofonkabel unauffällig zu verstauen.Der Mikrofon-Arm lässt sich bspw. am hinteren Teil eines Tisches platzieren. Hierfür ist eine schwarze Klemme im Lieferumfang enthalten. Diese wird zur Fixierung an den Tisch gedreht. Die Schraubzwinge kann mit Oberflächen bis 54 mm Höhe verwendet werden. Um den Mikrofon-Arm auf der Klemme zu fixieren, wird der mitgelieferte Schraubenzieher benötigt. Das Mikrofon wird an das andere Ende des Arms geschraubt. Der Schraubplatte des Live Streamer Arms fehlt eine gummierte Schicht, mit der Spuren am Tisch verhindert werden könnten.Der Avermedia Live Streamer Arm BA311 passt Design-technisch zum Live Streamer MIC 330 . In der Praxis lässt sich das Kabel gut im Mikrofon-Arm verstauen. Durch das Kabelmanagement hängt XLR-Kabel nicht störend in der Luft. Es gerät auch nicht in Gefahr, beim Bewegen des Arms eingeklemmt zu werden. Im Test zeigt sich, dass die Aufhängungsfedern in der Lage sind, das MIC 330 in jeder Position stabil an Ort und Stelle zu halten. Dadurch werden Nebengeräusche, die durch Bewegung des Mikrofons selbst entstehen, verhindert. Außerdem bleibt der Ton durch eine stabile Position gleich und verändert sich nicht. Der Hersteller demonstriert auf der Artikelseite, dass der Live-Streamer-Arm auch in seiner Größe reduziert werden kann, um weniger aufzufallen.Unser Kollege Timm Mohn hat den Avermedia Live Streamer Arm nun einige Monate im Einsatz. Es haben sich derweil keine Probleme an den Gelenken eingestellt. Jene sind weiterhin frei beweglich und halten das Live Streamer Mikrofon zuverlässig an Ort und Stelle. Ein zuvor gekaufter, etwas günstigen Arm mit seitlicher Federung fiel bereits wenige Wochen nach Anschaffung negativ auf, da das Mikrofon zwar eine kurze Zeit festgehalten wurde, bis die Spannung im Mikrofon-Arm merklich nachließ. Dies ist beim BA311 nicht der Fall. Die gewünschte Position des Mikrofon-Arms wird mithilfe von Inbusschrauben fixiert. Dadurch ist die Veränderung der Position etwas aufwendiger. Flügelschrauben hätten den Prozess etwas erleichtert. Allerdings hätten jene auch das Design beeinflusst.Der Hersteller merkt an, dass durch die 1/4-Zoll-Schraube auch weitere Zubehörteile, wie etwa eine Tablet-Halterung, angebracht werden können. Denkbar wäre auch eine Kamera oder ein Smartphone. Jenes könnte als Teleprompter verwendet werden. Die Schraube macht den Avermedia Live Streamer Arm folglich multifunktional. Wer es gern einheitlich im Setup mag, kann sich direkt einen zweiten oder dritten Mikrofon-Arm anschaffen, und so das Streamer-Setup aufeinander abstimmen. Aktuell ist der Avermedia Live Streamer Arm BA311 für 142,51 Euro auf Amazon verfügbar . Kauft man nur Avermedia Produkte hinzu, müssen zum Gesamtpreis das MIC 330 für 66,31 Euro sowie der Popp-Schutz , der aktuell 39,90 Euro kostet, dazu gerechnet werden. Der Gesamtpreis für das Setup liegt tagesaktuell bei 248,72 Euro. Dieser Preis erhöht sich um 289,52 Euro, wenn der Live Streamer AX310 dazu gekauft wird. Das Setup aus allen vier Geräten kostet folglich 538,24 Euro.