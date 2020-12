Anker Soundcore Q30: ANC-Kopfhörer für die Selbstisolation

Positiv:

Lange Akkulaufzeit

Günstiger Einstiegerpreis

Sehr gutes ANC mit verschiedenen Modi

Guter Hersteller-Support

USB-C und Klinkenkabel liegen bei

Sehr gute Transporttasche

Firmware-Updates via App

Gute, bequem Polsterung

Button statt (nur) Touch-Gesten

Neutral:

Kein Netzteil im Lieferumfang

Negativ:

Mikrofon-Qualität (sehr) schlecht

Wer nicht allein zuhause wohnt, dürfte die Momente zu schätzen wissen, an denen man sich auch mal in die abgeschottete Welt unter ordentlichen Kopfhörern zurückziehen kann. Insbesondere natürlich, wenn diese dank der aktiven Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen die Umwelt noch ein stückchen weiter ausblenden. Unser Kollege Timm Mohn hat in den letzten wochen die Anker Soundcore Q30 getestet und zu schätzen gelernt.