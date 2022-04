Accsoon M1: Smartphone als preiswertes HDMI-Display an der Kamera

Bessere Qualität

Für Video-Aufnahmen oder gar Streaming ist es zuweilen hilfreich, mehr als nur das oft recht schlechte integrierte Display einer Kamera nutzen zu können. Per HDMI lassen sich hier meist externe Panels anschließen, die speziell für diese Aufgabe gedacht sind. Allerdings handelt es sich dabei in der Regel um Profi-Lösungen, die mit einem entsprechend hohen Preis daherkommen.Die Kollegen von ValueTech TV können aber auch mit einer anderen Variante aufwarten: Mit dem Accsoon M1 kann man auch einfach das eigene Smartphone als HDMI-Display verwenden. Das hat nicht zur den Vorteil, dass man den Monitor ohnehin dabei hat und lediglich ein vergleichsweise preiswertes Zusatzgerät verwendet.Meist haben Smartphone-Panels auch eine höhere Auflösung, da die extra dafür gedachten Displays selten mit FullHD oder gar mehr daherkommen. Und eine so hohe Qualität, wie sie beispielsweise OLED-Smartphones mitbringen, ist bei ihnen schon gar nicht zu erwarten.