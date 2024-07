Transformers One: Neuer Trailer zeigt witzige Szenen aus dem Film

Demnächst kommt ein weiterer Transformers-Film ins Kino: Bei Transformers One handelt es sich dann jedoch um einen reinen Animationsfilm, der die Zuschauer dann auf den Planeten Cybertron mitnimmt. Jetzt stimmt ein neuer, witziger Trailer auf die CGI-Abenteuer ein.Transformers One erzählt somit die Vorgeschichte der Transformer, lange bevor diese auf die Erde kamen. Im Mittelpunkt stehen dabei die beiden Transformers Orion Pax (später bekannt als Optimus Prime) und D-16 (Megatron), die in Ihrer Heimat Cybertron ursprünglich mal Freunde waren, sich dann jedoch verfeindeten und damit das Schicksal ihrer Art für immer veränderten.Genaueres will der Film dann zum Kinostart am 10. Oktober 2024 verraten. Regie bei Transformers One führte Josh Cooley (Toy Story 4), in der englischen Originalfassung sind unter anderem Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry und Scarlett Johansson als Synchronsprecher mit dabei.