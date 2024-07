Transformers One: Der erste Trailer zum Animationsfilm ist da

Weniger Action, dafür mehr Witz

Prominente Synchronsprecher

Im Oktober kommt der nächste Transformers-Film ins Kino. Anders als zuletzt bei Aufstieg der Bestien handelt es sich bei Transformers One allerdings um einen Animationsfilm. Und: Schauplatz ist dieses Mal nicht die Erde, sondern der Planet Cybertron, wie jetzt der erste Trailer zeigt.Transformers One wird sich allerdings nicht nur visuell ziemlich stark von den bisher sieben Kinoprojekten (Bumblebee mitgerechnet) unterscheiden, sondern auch viel stärker auf Humor setzen - das macht das Video mehr als deutlich, welches Paramount Pictures jetzt veröffentlicht hat. Ob dies bei den Fans gut ankommt, bleibt abzuwarten.Inhaltlich handelt es sich bei dem Film um ein Prequel, welches auf Cybertron spielt, dem gemeinsamen Heimatplaneten der Autobots und Decepticons. Im Mittelpunkt stehen hier Optimus Prime und Megatron, die wir auf der Kinoleinwand bisher nur als erbitterte Feinde sehen durften. In Transformers One sind die beiden Freunde - zumindest anfangs, denn der Film soll zeigen, wie und warum die Freundschaft zwischen ihnen einst zerbrach.In der englischen Originalfassung kann der Film zudem mit einer recht prominenten Stimmenbesetzung punkten: So leiht etwa der Thor-Star Chris Hemsworth dem Autobot Optimus Prime (der im Film noch Orion Pax heißt) seine Stimme. Brian Tyree Henry spricht Megatron (beziehungsweise D-16), weitere Charaktere vertonen Scarlett Johansson, Keegan-Michael Key, Steve Buscemi, Laurence Fishburne und Jon Hamm.Regie bei Transformers One führt Josh Cooley (Soul, Toy Story 4). In Deutschland startet der Film am 10. Oktober 2024 im Kino.