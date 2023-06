Transformers: Aufstieg der Bestien - Finaler Trailer vor dem Kinostart

Der potenzielle Action-Hit des Sommers

Gleich drei neue Transformers-Typen kommen dazu

Am Donnerstag startet Transformers: Aufstieg der Bestien im Kino und macht einmal mehr die Erde zum Austragungsort einer epischen Schlacht zwischen Gut und Böse, bei welcher die Autobots dieses Mal sogar tierische Verstärkung erhalten. Ein letzter Trailer stimmt nun auf das Spektakel ein.Transformers: Aufstieg der Bestien (Rise of the Beasts) ist der bereits siebte Teil der Reihe, allerdings spielt sich die Handlung sogar noch vor dem ersten Film von 2007 ab und knüpft dabei an das Ende des etwas ruhigeren Bumblebee (2018) an. Der Film spielt somit in den 90ern und verbindet einen nostalgischen Charme mit der gewohnten Action der Filmreihe, bei welcher nun aber nicht mehr Michael Bay, sondern Steven Caple Jr. (unter anderem Creed 2) seine Finger im Spiel hatte.Auch wenn sich der finale Trailer einzig auf die CGI-lastige Action konzentriert, hat Aufstieg der Bestien natürlich wieder eine Geschichte zu erzählen. Dieses Mal steht das Schicksal gleich mehrerer Welten auf dem Spiel, denn der Planetenfresser Unicron hat es unter anderem auf die Erde abgesehen. Höchste Zeit also, dass die Autobots Verstärkung erhalten.Und diese tritt in Form der Maximals in Erscheinung. Der Titel deutet es bereits an: Dieser neue Typ Transformers kann die Gestalt von Tieren annehmen, macht aber auch in der Schlacht eine ziemlich gute Figur. Überdies feiern die bösen Predacons sowie Terrorcons ihren Einstand auf der Kinoleinwand. Für Fans des Franchise gibt es also einiges zu sehen.In Deutschland läuft Transformers: Aufstieg der Bestien am 8. Juni 2023 im Kino an. Der US-Start erfolgt dann einen Tag später. Zur menschlichen Besetzung des Streifens zählen unter anderem Dominique Fishback, Anthony Ramos und Luna Lauren Vélez.