Transformers: Aufstieg der Bestien - Trailer 2 zum Actionfilm ist da

Paramount hatte für heute den zweiten Trailer zum neuen Transformers-Film versprochen - und natürlich Wort gehalten. Die rund zwei Minuten lange Vorschau macht dabei mehr als deutlich, dass Fans der Reihe wieder die gewohnte Over-the-Top-Actionkost erwartet, auch ohne Michael Bay.Mit Transformers: Aufstieg der Bestien geht die Schlacht zwischen den Autobots und Decepticons in die nunmehr siebte Runde. Austragungsort ist dabei wieder die Erde, und zwar in den 1990er-Jahren. Erstmals steigen auch die (guten) Tier-Roboter Maximals sowie die (bösen) Predacons in den Konflikt ein, zudem sind die bösartigen Terrorcons mit von der Partie. Im neuen Trailer ist weiter von einer Planetenfressenden Bedrohung die Rede, sodass sich Genre-Liebhaber wohl wieder auf ein ziemliches Spektakel einstellen dürfen.Dieses wird nun aber nicht mehr von Michael Bay inszeniert. Dieser räumte seinen Regiestuhl nämlich für Steven Caple Jr., der auch schon bei Creed 2 - Rocky's Legacy Regie führte. Zur Besetzung zählen unter anderem Anthony Ramos, Dominique Fishback und Luna Lauren Vélez. Kinostart in Deutschland ist am 8. Juni 2023.