Top Gun Maverick - Zweiter Trailer zum Actionfilm mit Tom Cruise

Mehr als 30 Jahre ist es her, dass Tom Cruise in seiner Rolle als Piloten-Ass Pete "Maverick" Mitchell im Cockpit Platz genommen hat. Im nächsten Jahr soll die schon seit längerer Zeit angekündigte Fortsetzung dann schließlich ihren Weg ins Kino finden. Paramount Pictures zeigt jetzt aber erst mal einen weiteren Trailer zum Film, in dem es wie erwartet be­ein­druckende Aufnahmen aus schwindelnder Höhe zu sehen gibt.



In Top Gun Maverick ist Pete Mitchell noch immer als Testflieger für die Navy tätig und bildet neue Piloten für den Luftkampf aus. Als er jedoch eines Tages eine neue Gruppe für eine ganz besondere Missionen trainieren soll, kommt es zu einer schicksalhaften Be­geg­nung mit Lt. Bradley Bradshaw (gespielt von Miles Teller), dem Sohn von Mitchells verstorbenen Co-Piloten Nick Bradshaw - eine Begegnung, die ihn dazu zwingt, sich mit den Geistern seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen.



Regie bei Top Gun Maverick führt Joseph Kosinski (Tron: Legacy, Oblivion), Kinostart in Deutschland ist am 16. Juli 2020.