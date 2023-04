The Witcher: Teaser zeigt Henry Cavills Abschied - und The Wild Hunt

Abschied wegen "kreativer" Differenzen?

Die dritte Staffel von The Witcher wird die letzte sein, in der Henry Cavill als Geralt von Riva zu sehen ist. Das ist auch der Grund, warum Fans den Teaser-Trailer mit einem lachenden und einem weinenden Auge erleben werden. Denn einerseits gibt es erstmals einen Blick auf "The Wild Hunt", andererseits ist das eben Cavills Abschied.Der Grund, warum The Witcher überhaupt auf Netflix zu sehen ist, heißt nämlich ebenfalls Henry Cavill. Der britische Schauspieler war und ist nämlich großer Fan der Reihe und hat sich persönlich dafür eingesetzt, dass die Roman- und Spiele-Reihe als TV-Serie umgesetzt wird. Netflix griff zu und landete einen Riesenerfolg.Allerdings wird diese Reise für Cavill nach Staffel 3 enden. Denn im vergangenen Herbst wurde bekannt, dass sich der bisherige Darsteller verabschieden und die Rolle des Geralt nachbesetzt wird, und zwar von Liam Hemsworth, dem Bruder des Thor-Darstellers Chris Hemsworth. Über die Gründe für diesen Wechsel gibt es lediglich Gerüchte. Die wohl populärste Spekulation ist, dass Cavill mit der Richtung nicht einverstanden war, in die die Macher der Serie gehen, weil sich diese zu sehr von der Romanvorlage entfernen.In der dritten Staffel wird man den 39-Jährigen aber noch einmal sehen können, allerdings in zwei Schüben. Denn Netflix wird Season 3 in zwei Teilen veröffentlichen, so wie man es schon etwa bei Stranger Things getan hat. Das bedeutet, dass die ersten fünf Folgen am 29. Juni freigeschaltet werden, die Veröffentlichung der verbleibenden fünf Episoden folgt dann einen Monat später, und zwar am 28. Juli.Allzu viel zum Inhalt verrät der erste Teaser-Trailer nicht. Witcher-Fans werden aber zweifellos sofort The Wild Hunt erkennen. Das wurde zwar schon am Ende der zweiten Staffel angedeutet, doch nun kann man endlich sehen, dass die Wilde Jagd in Staffel 3 eine zentrale Rolle spielen wird.