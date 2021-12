The Witcher: Blood Origin - Erster Teaser zum Witcher-Prequel

Netflix hat eine weitere Serie angekündigt, die im Fantasy-Universum von The Witcher angesiedelt ist: Blood Origin soll im nächsten Jahr die Vorgeschichte von The Witcher erzählen und dürfte daher wohl so einige Dinge über die Welt der Hexer und Monster enthüllen. Ein erstes Teaser-Video stimmt schon einmal auf die Serie ein.The Witcher: Staffel 2 ist erst vor wenigen Tagen bei Netflix gestartet und viele Fans haben die neuen Folgen inzwischen sicherlich zu Ende geguckt. Bevor Geralt von Riva dann irgendwann in Staffel 3 zurückkehrt, breitet der Streamingdienst im nächsten Jahr eine bislang unbekannte Geschichte aus. The Witcher: Blood Origin spielt in einer Elfenwelt, rund 1200 Jahre vor den Ereignissen der Mutterserie.Zwar verrät der erste Teaser noch nicht allzu viel zum Inhalt der Serie, Netflix zufolge werden wir aber der Erschaffung des ersten Hexers beiwohnen und auch erfahren, wie es zu der Sphärenkonjunktion gekommen ist, die die Welten der Menschen, Elfen und Monster verschmelzen ließ.The Witcher: Blood Origin startet 2022 bei Netflix. Ein genaues Startdatum ist noch nicht bekannt.