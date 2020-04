The Walking Dead: World Beyond - Teaser lädt zu Spekulationen ein

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Zwar wurde "World Beyond", das nächste Spin-off der Zombie-Serie The Walking Dead, auf unbestimmte Zeit verschoben, zumindest gibt es jetzt aber einen neuen Teaser-Trailer, der für Spekulationen unter den Fans sorgen dürfte.Eigentlich sollte The Walking Dead: World Beyond nach dem Staffelfinale der Mutterserie starten und ab dem 13. April bei Amazon Prime Video für Nachschub bei Zombie-Fans sorgen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Serie allerdings auf unbestimmte Zeit verschoben. Starten soll diese aber zumindest noch in diesem Jahr, vorerst dürfte ein neues, wenngleich auch etwas kurzes Video die Anhänger bei Laune halten. Der "3 Circles"-Teaser stellt nämlich Verbindungen zum ersten Spin-off Fear The Walking Dead sowie The Walking Dead selbst her - und zeigt uns auch den Serienliebling Rick Grimes, wenn auch nur mit alten Ausschnitten.Es darf somit angenommen werden, dass World Beyond nicht nur eine eigene Geschichte mit neuen Charakteren erzählt, sondern vielleicht auch mehr über den Verbleib von Rick enthüllt, der in Staffel 9 der Serie von einem Hubschrauber an einen sicheren Ort gebracht wurde. Wie bereits seit einiger Zeit bekannt ist, soll Ricks Geschichte zudem in drei Kinofilmen weitererzählt werden.