The Walking Dead: The Ones Who Live - Der erste Trailer ist endlich da

Rick Grimes kehrt zu The Walking Dead zurück

Deutschlandstart bei Magenta TV

Die Zombie-Serie The Walking Dead ist schon seit einigen Jahren zu Ende, wurde aber durchaus erfolgreich mit mehreren Spin-offs fortgesetzt. Der für viele Fans sicherlich spannendste Ableger soll dann im Februar starten, denn in The Walking Dead: The Ones Who Live gibt es ein Wiedersehen mit den Serienlieblingen Rick Grimes und Michonne.Nach mehreren eher nichtssagenden Teaser-Clips steht nun auch ein erstes längeres Video, ein sogenannter First-Look-Teaser, zum Abruf bereit und zeigt, welche neuen Herausforderungen auf die beiden Protagonisten warten.Zur Erinnerung: Der von Andrew Lincoln gespielte Rick Grimes galt seit Beginn der Serie als deren unumstrittene Hauptfigur, war dann aber mitten in der neunten Staffel überraschend ausgestiegen. Anders als viele andere Charaktere vor ihm starb Rick aber nicht den Serientod, sondern wurde von der militärischen Organisation Civic Republic Military (CRM) entführt und seitdem an einem unbekannten Ort festgehalten.Ricks Ausstieg ließ somit die Tür für eine Rückkehr offen, welche damals auch schon wenig später in Aussicht gestellt wurde, zunächst in Form einer Filmtrilogie fürs Kino. Aus diesem Vorhaben ist inzwischen eine sechsteilige Miniserie geworden, welche schon im nächsten Monat startet.Mit Rick Grimes beziehungsweise Andrew Lincoln kehren dann auch noch zwei weitere, lebend aus der Mutterserie ausgeschiedene Charaktere zurück. Neben Jadis (gespielt von Pollyanna McIntosh), die Ricks Entführung durch das CRM veranlasste, ist hiermit natürlich Michonne (Danai Gurira) gemeint, die sich auf die Suche nach ihrem verschwundenen Partner begeben hat und diesen nun letztendlich auch wiederfindet - allerdings dürfte das Wiedersehen von vielen neuen Problemen begleitet werden.Ob und wie es Rick gelingen wird, aus der Gefangenschaft zu entfliehen, zeigt sich ab dem 25. Februar, wenn The Ones Who Live in den USA auf AMC und AMC+ startet. So wie auch schon die beiden anderen Spin-offs Dead City und Daryl Dixon gibt es die neue Serie hierzulande wieder bei Magenta TV zu sehen, und zwar bereits einen Tag nach der US-Ausstrahlung.