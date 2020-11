The Grand Tour ist zurück und geht auf Schatzsuche auf Madagaskar

Der 'Top Gear'-Nachfolger auf Amazon

30 Tage lang kostenlos testen

The Grand Tour ist eines der teuersten und prestigeträchtigsten Projekte in der Geschichte von Amazon bzw. Amazon Prime Video, der Versandhändler hat sich die Verpflichtung der ehemaligen Top Gear-Moderatoren Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May sehr viel Geld kosten lassen. Nun gibt es endlich den nächsten und schon längst überfälligen Auftritt bzw. Ausflug des Trios.Ende 2018 hat Amazon bekannt gegeben, dass man das bisherige Format von und mit Clarkson, Hammond und May in Ruhestand schickt und damit das Grand Tour-Zelt, Studiopublikum, Rennstrecke und "klassische" Autotests nicht mehr fortgeführt werden. Die Abenteuer der drei britischen Autoverrückten sollten aber nicht enden, stattdessen wollte man den Fokus auf die beliebten Specials richten, die die Drei an exotische Orte mit ebenso ausgefallenen Gefährten führen.Das erste Special der "neuen" Grand Tour-Ära führte das Trio allerdings nicht auf die üblichen Autos oder auch Motorräder, sondern erstmals auf Boote. Das Ergebnis mit dem Titel "The Grand Tour: Seamen" war allerdings eine der schwächeren Spezialausgaben der Reihe, entsprechend gespannt waren Fans auf den nächsten Auftritt, der nach Madagaskar führen wird.Die Madagaskar-Folge sollte ursprünglich auch bereits veröffentlicht sein, zuletzt war von einem Start im September die Rede. Doch die Coronakrise machte der Produktion einen Strich durch die Rechnung, vor allem auch, weil Top Gear- und Grand Tour-Vater Andy Wilman an Covid-19 erkrankte und lange brauchte, um sich davon zu erholen. Die Lockdown-Maßnahmen erschwerten die Produktion zusätzlich.Doch nun hat Amazon den lange erwarteten Trailer veröffentlicht und auch ein Datum bestätigt: "The Grand Tour presents: A Massive Hunt" wird ab dem 18. Dezember 2020 auf Amazon Prime zu sehen sein. Und dabei geht es wieder in Autos, auf den Inseln Réunion und Madagaskar gehen Clarkson, Hammond und May auf Schatzsuche.