The Grand Tour: Sand Job - Die vorletzte Reise des Chaos-Trios

Vorletzte Ausfahrt von The Grand Tour

Die Geschichte von The Grand Tour wird in diesem Jahr enden, denn die beliebte Auto- und Abenteuershow von und mit Jeremy Clarkson, James May und Richard Hammond wird in ihrer derzeitigen Form nicht mehr fortgesetzt. Zwei Specials gibt es aber noch und zu "Sand Job" gibt es nun einen Trailer.Das ehemalige Top-Gear-Trio Clarkson, May und Hammond ist 2016 zu Amazon Prime Video gewechselt, es war damals die mit Abstand größte Investition des Versandhändlers in Prime-Video-Inhalte. Doch in den vergangenen Jahren ist die Begeisterung darüber abgeflaut, was aber wohl weniger daran liegt, dass die Abrufe geringer wurden, sondern eher daran, dass den Verantwortlichen langsam die Ideen ausgehen - Jeremy Clarkson selbst sagt überdies, dass er langsam schlichtweg zu alt dafür wird Zwei Produktionen warten aber noch auf die Freischaltung und in beiden geht es nach Afrika. Das Special, das nach Simbabwe führt, hat noch keinen Termin, der Ausflug nach Mauretanien ist hingegen ab 16. Februar auf Amazon Prime Video zu sehen. Dieses trägt den Titel "Sand Job" - und das ist eine The Grand Tour-typische (infantile) Anspielung wie auch ein Nomen est Omen.Denn das Trio begibt sich auf die Spuren der legendären Rallye Paris-Dakar, also in die Wüste. Das Ganze hat einen ebenfalls für The Grand Tour typischen Haken: Sie müssen sich auf die Geschwindigkeit und Kraft billiger modifizierter Sportwagen verlassen, anstatt in maßgeschneiderten Dakar-Rennautos zu sitzen.Mit der Reise nach Mauretanien kehrt das The Grand Tour-Team zu den Traditionen früherer Specials zurück: Denn während der Pandemie konnte man nicht ganz so exotische Ausflüge machen, wie man es von der Show her eigentlich kannte und musste sich mit Destinationen wie Schottland, Frankreich und Skandinavien begnügen. Nun geht es aber wieder nach Afrika, wo man bereits zu Top-Gear-Zeiten immer wieder filmte.