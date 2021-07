The Grand Tour: Lochdown-Special führt das Trio nach Schottland

Bei Amazons Streaming-Dienst Prime Video hat das Automagazin The Grand Tour schon längst Kultstatus erreicht. Zwar gibt es auch weiterhin keine Neuigkeiten zu einer vollständigen neuen Staffel, zumindest geht aber bald das nächste Special mit dem verrückten Trio an den Start: In The Grand Tour Lochdown machen die Auto-Fanatiker Schottland unsicher.Dass der Nachschub an neuen Episoden von The Grand Tour zuletzt ins Stocken geriet, liegt natürlich an der Corona-Pandemie. Und so wurde auch das Lochdown-Special unter erschwerten Bedingungen umgesetzt und Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May blieben aus diesem Grund in Großbritannien - oder genauer: in Schottland. Dass die Drei aber auch inmitten des Lockdowns viel Spaß auf den Straßen (und auch jenseits dieser) hatten, zeigt Amazon im Trailer zum Special. Darin ist unter anderem eine waghalsige Fahrt über eine schwimmende Brücke zu sehen.The Grand Tour Lochdown ist ab dem 30. Juli 2021 exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen.