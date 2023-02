Tetris-Film: Trailer ist da und er sieht - Überraschung - spannend aus

Abenteuerliche Geschichte einer Lizenz

Videospielverfilmungen hatten lange einen besonders schlechten Ruf und das völlig zurecht. Denn in der Regel waren sie schlecht umgesetzt und enttäuschten Spieler wie Kinofans. Doch das hat sich zuletzt geändert und auch der neue Tetris-Film sieht nach einer spannenden Sache aus.Es ist noch nicht allzu lange her, da waren auf Games basierende Spiele ein Garant zum Fremdschämen, doch in den vergangenen Jahren hat Hollywood immer besser begriffen, was ein gutes Spiel bzw. einen Film dazu ausmacht. Auch die HBO-Serie The Last of Us begeistert derzeit Publikum und Fachwelt.Und demnächst kommt womöglich eine weitere spannende Spiel-Verfilmung dazu, nämlich Tetris. Das klingt zunächst einmal nach einem Debakel wie Pixels, also einem Film, der aus einem an sich unverfilmbaren Spiel (bzw. mehreren) ein buntes und sinnentleertes Spektakel macht.Doch Tetris, das am 31. März auf Apple TV+ starten wird, sieht richtig spannend aus. Denn der Film erzählt die Geschichte des Spiels nach, genauer gesagt wie dieses von der Sowjetunion in den Westen kam und letztlich zu einem der größten Hits des Gameboys von Nintendo und auch der Videospielgeschichte insgesamt wurde. Denn ursprünglich wurde Tetris vom russischen Programmierer Alexei Paschitnow entwickelt, allerdings gehörte das Spiel letztlich dem sowjetischen Staat und der Tetris-Vater sah ursprünglich auch keinen Cent seines Jahrhundertspiels.Tetris in den Westen zu bringen war bereits abenteuerlich und der aktuelle Film zeichnet diese Geschichte nach. Der Film mit Taron Egerton in der Hauptrolle basiert zu einem Teil auf Fakten, dürfte aber im Verlauf der Erzählung eine klar fiktionale bis satirisch-übertriebene Richtung einschlagen.Eine Rolle spielt ein Gameboy-Prototyp, Egerton reist in die damals abgeschottete Sowjetunion und versucht dort die Verantwortlichen zu überzeugen, ihm die Spiellizenz zu überlassen. Er bekommt es mit Parteifunktionären zu tun, Gangstern und auch historischen Figuren wie Michail Gorbatschow, es gibt Verfolgungsjagden, KGB-Agenten und viel Action. Ist das realistisch? Nein, nicht im Geringsten. Sieht es nach viel Spaß aus? Auf jeden Fall!