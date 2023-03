Tetris: Apple erzählt ab heute die Geschichte hinter dem Kultspiel

Tetris zählt zweifelsfrei zu den bekanntesten Videospielen der Welt. Zwar bietet das Klötzchen-Puzzle selbst nur wenig Raum für eine sehenswerte Verfilmung, bei der Geschichte hinter dem Spiel sieht dies aber natürlich ganz anders aus. Ebendiese gibt es ab heute bei Apple TV zu sehen.Neben Super Mario Land ist Tetris zweifelsfrei das Spiel, das so ziemlich jeder mit dem Nintendo Game Boy verbindet. Erfunden wurde es aber - auch das dürfte bekannt sein - weder in Amerika noch Japan, sondern in der Sowjetunion. Wie das Spiel damals jedoch den Eisernen Vorhand durchdrang und seinen Siegeszug im Westen antrat, wissen hingegen vermutlich nur die wenigsten und genau dies soll der neue Film von Regisseur Jon S. Baird nun ändern.In einem Video zum Spielfilm lässt uns Apple jetzt außerdem ein wenig hinter die Kulissen blicken. Neben Baird kommen in der Vorschau unter anderem noch wichtige Schlüsselfiguren der Story zu Wort, darunter der Schauspieler Taron Egerton, der den Tetris-Entdecker Henk Rogers spielt, Henk Rogers selbst und natürlich auch der echte Tetris-Erfinder Alexey Pajitnov sowie dessen Darsteller Nikita Efremov.