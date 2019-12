Tenet - Erster Trailer zum neuen Film von Christopher Nolan

Videos automatisch starten

Um Christopher Nolans nächsten Film Tenet hat es bereits reichlich Spekulationen gegeben. Ein erster Trailer soll nun - zumindest ein bisschen - für Klarheit sorgen. Allerdings verrät das Video nicht nur Details zur Handlung, sondern wirft auch neue Fragen auf, denn der Agententhriller scheint das Konzept für den Begriff "Zeit" aus einem ungewöhnlichen Winkel zu betrachten.



In Tenet spielt John David Washington einen Agenten, der eines Tages im (vermeintlichen) Jenseits erwacht und mit einer wichtigen Aufgabe vertraut gemacht wird: Es geht um nichts Geringeres, als den dritten Weltkrieg zu verhindern. Was genau damit gemeint ist von wem die eigentliche Bedrohung ausgeht, lässt der erste Trailer allerdings offen. Auffällig ist jedoch, dass die Zeit im Video immer wieder mal rückwärts zu laufen scheint. Passend dazu ist das offenbar im Film recht wichtige Codewort "Tenet" ein Palindrom, also ein Wort, das vorwärts wie rückwärts gelesen den gleichen Sinn ergibt.



Neben John David Washington sind in weiteren Rollen unter anderem noch Robert Pattinson und Elizabeth Debicki zu sehen. Kinostart in Deutschland ist am 16. Juli 2020.