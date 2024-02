Der 1981 verstorbene Bob Marley gilt gemeinhin als einer der ersten und zugleich bedeutendsten Vertreter der Reggae-Musik. In Bob Marley: One Love können wir schon in wenigen Tagen mehr über sein Leben erfahren. Kingsley Ben-Adir spielt in der Filmbiografie den legendären Musiker, während Lashana Lynch seine Ehefrau Rita darstellt. Der Film wurde in enger Zusammenarbeit mit Marleys Familie produziert und startet am Donnerstag in den deutschen Kinos.