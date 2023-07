Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem im finalen Trailer

Zweiter Film und Serie fest eingeplant

Die wohl berühmtesten Schildkröten der Welt kommen nächste Woche wieder ins Kino. In Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem wollen diese dann mit ihren heldenhaften Taten die Herzen der New Yorker erobern. Vorab gibt es jetzt noch einmal einen finalen Trailer mit vielen neuen Ausschnitten aus dem Animationsfilm.Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem ist mal wieder ein Reboot der Comicgeschichte. Die noch jungen Kampfschildkröten Leonardo, Michelangelo, Donatello und Raphael leben zusammen mit Meister Splinter verborgen im Untergrund, wollen aber eigentlich von den New Yorkern akzeptiert werden.Um dieses Ziel zu erreichen, versuchen sie, zusammen mit ihrer neuen Freundin April O'Neil ein gefürchtetes Verbrechersyndikat zu beseitigen. Schon bald greift jedoch eine von dem Schurken Superfly angeführte Horde Mutanten die Stadt an und bereitet den vier jungen Helden mehr Probleme, als sie dachten.Regie bei Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem führte Jeff Rowe (Die Mitchells gegen die Maschinen). Der Film startet am 3. August 2023 in den deutschen Kinos. Wie erst kürzlich bekannt wurde, ist bereits jetzt eine Fortsetzung geplant, außerdem soll bei Paramount+ eine Animationsserie mit den Turtles starten, welche die beiden Filme miteinander verbindet.