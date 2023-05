Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem: Hier ist der 2. Trailer

Im August startet Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem im Kino. Paramount Pictures hat jetzt einen brandneuen und ziemlich witzigen Trailer veröffentlicht, in dem wir auch einen Blick auf den Gegenspieler von Leonardo, Michelangelo, Donatello und Raphael werfen dürfen.Der computeranimierte Film des Produzententeams bestehend aus Seth Rogen, Evan Goldberg und James Weaver verpasst der Geschichte um die vier Kampfschildkröten einen Reboot. Wir lernen hier die Vier also in eher jugendlicher Gestalt kennen, die zusammen mit ihrem Lehrmeister Splinter in der New Yorker Unterwelt leben.Laut der offiziellen Beschreibung helfen die Turtles in dem Film ihrer neuen Freundin April O'Neil dabei, ein Verbrechersyndikat zu bekämpfen. Jedoch sorgt auch eine Horde Mutanten für Chaos in der Stadt, die offenbar von dem Schurken Superfly angeführt werden. In dem Trailer können wir auch einen kurzen Blick auf das Kult-Duo Bebop und Rocksteady werfen, da hier natürlich ebenfalls nicht fehlen darf.In den deutschen Kinos gibt es Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem ab dem 3. August 2023 zu sehen.