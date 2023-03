Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem: Der erste Trailer ist da

Paramount Pictures hat den ersten Trailer zu Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem veröffentlicht. Der Animationsfilm startet im August dieses Jahres im Kino. Wie das Video zeigt, unterscheidet sich das Abenteuer der vier Kampfschildkröten optisch deutlich von deren bisherigen Auftritten, bleibt aber ähnlich humorvoll.Die Teenage Mutant Ninja Turtles kehren zurück ins Kino - und zwar als computeranimierter Film von den Produzenten Seth Rogen, Evan Goldberg und James Weaver. Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, so der vollständige Titel, soll die Geschichte (mal wieder) rebooten. Dementsprechend zeigt der Trailer die vier grünen Helden als junge und noch recht unerfahrene Teenager, die eigentlich nur von den New Yorkern akzeptiert werden wollen.Wie es in der Ankündigung heißt, legen sich Leonardo, Donatello, Michelangelo und Raphael außerdem zusammen mit ihrem Lehrmeister Splinter und der Reporterin April O'Neil mit einem Verbrechersyndikat an und sie müssen ihre Heimatstadt vor einer Mutantenarmee beschützen.In Deutschland läuft Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem ab dem 3. August 2023 im Kino, in den USA geht der Streifen einen Tag später an den Start. Bei Erfolg soll der Film den Anfang einer neuen Reihe markieren.