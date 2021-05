Sweet Tooth - Neuer Trailer zum postapokalyptischen Netflix-Märchen

Bei Netflix startet im Juni mit Sweet Tooth die nächste Serie, die auf einer Comicreihe basiert. So wie in den gleichnamigen Heften von DC Comics erzählt auch die Adaption des Streaming-Riesen die Geschichte eines kleinen Jungen, der als Hybridwesen eine sichere Zuflucht in einer Welt am Abgrund sucht. Ein neuer Trailer zeigt jetzt, was die Zuschauer in der ersten Staffel erwartet.Sweet Tooth spielt in einer Zukunft, in der Gier und Egoismus - und ein tödliches Virus - die Menschheit an den Rand der Selbstzerstörung geführt haben. In dieser Zeit wurden aber auch Hybridwesen geboren, die Halb Mensch und Halb Tier sind. Von einigen "normalen" Menschen als Bedrohung angesehen, werden die Mischwesen seitdem gnadenlos gejagt - so auch der Hirsch-Hybride Gus (Christian Convery), der im Mittelpunkt der Serie steht.Mit Robert Downey Jr. und einer Frau Susan Downey kann Sweet Tooth zwei durchaus namhafte Produzenten vorweisen. Alle Folgen der ersten Staffel gibt es ab dem 4. Juni 2021 bei Netflix zu sehen.