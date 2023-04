Sweet Tooth: Netflix zeigt den offiziellen Trailer zur 2. Staffel

Schon nächste Woche startet auf Netflix Staffel 2 von Sweet Tooth. Die Serie basiert auf der gleichnamigen Comicreihe, in der es um einen Konflikt zwischen den Überlebenden einer Seuche und Mensch-Tier-Hybriden geht. Wie es in der Geschichte weitergeht, zeigt jetzt ein neuer Trailer.Die neuen Folgen der 2021 gestarteten Serie knüpfen nahtlos an das bisherige Ende an: Der Mensch-Hirsch-Junge Gus wurde zusammen mit weiteren Hybriden von den Last Men gefangen genommen, da diese offenbar der Schlüssel für ein Heilmittel für ein Virus sind, welches die Menschheit auszulöschen droht. Wie die neue Vorschau zeigt, scheint den Kindern die Flucht zwar zu gelingen, allerdings dürfte der Konflikt zwischen den Menschen und Hybriden dadurch noch weiter eskalieren.Sweet Tooth geht am 27. April 2023 mit insgesamt acht neuen Folgen exklusiv auf Netflix weiter. In der Hauptrolle des Jungen Gus ist dann erneut der 13-jährige Christian Convery zu sehen, weitere Rollen spielen unter anderem Neil Sandilands, Dania Ramirez, Nonso Anozie und Adeel Akhtar.