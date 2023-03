Neuer Trailer zu Sweet Tooth: Die Netflix-Serie geht im April weiter

Bereits in wenigen Wochen startet bei Netflix die zweite Staffel der Serie Sweet Tooth, die auf der gleichnamigen Comicreihe von DC beziehungsweise Vertigo basiert. Neben dem genauen Startdatum gibt es jetzt einen ersten Teaser-Trailer mit emotionalen Ausschnitten aus den neuen Folgen.Staffel 2 der ursprünglich 2021 gestarteten Serie dreht sich weiterhin um den Hirschjungen Gus (gespielt von Christian Convery). Wie der Serien-Teaser zeigt, befindet dieser sich zumindest zu Beginn der neuen Folgen zusammen mit anderen Mensch-Tier-Hybriden in Gefangenschaft. Die paramilitärische Organisation Last Men unter der Führung von General Abbot (Neil Sandilands) sieht in den Mischwesen nämlich den Schlüssel zu einem Heilmittel für ein Virus, welches einen großen Teil der Weltbevölkerung ausgelöscht hat.Neben Convery und Sandilands spielen in der Serie des Produzenten-Paares Robert Downey Jr. und Susan Downey unter anderem noch Nonso Anozie, Dania Ramirez und Adeel Akhtar mit. Staffel 2 startet am 27. April 2023 weltweit bei Netflix.