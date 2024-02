Der Versicherungskonzern State Farm wirbt gerne mit Superstars und hat u. a. Star-Quarterback Patrick Mahomes unter Vertrag. Doch während dieser auf dem Platz stand und erfolgreich um einen weiteren Super Bowl-Ring kämpfte, warb ein anderer unter dem Motto "Like a good neighbour", dem offiziellen Slogan von State Farm: Arnold Schwarzenegger. Doch der gebürtige Österreicher ist bei actionreichen Sequenzen nicht in der Lage, das "er" in Neighbour korrekt auszusprechen - und bekommt deshalb Unterstützung.