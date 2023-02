Super Bowl 2023: Transformers gibt es jetzt auch als Porsche

Mit Transformers: Aufstieg der Bestien kehrt man zu der Action und dem Spektakel zurück, die Kinobesucher auf der ganzen Welt in ihren Bann gezogen haben: Aufstieg der Bestien nimmt die Zuschauer mit auf eine Weltreise durch die 90er-Jahre und führt die Maximals, Predacons und Terrorcons in den bestehenden Kampf zwischen Autobots und Decepticons auf der Erde ein. Unter der Regie von Steven Caple Jr. und mit Anthony Ramos und Dominique Fishback in den Hauptrollen, kommt der Film am 9. Juni 2023 in die Kinos.