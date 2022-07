Die Ringe der Macht: Der neue Trailer zur Herr der Ringe-Serie ist da

Der Teaser-Trailer endlich in voller Länge

Neue Vorschau auf das Amazon-Serienhighlight

Amazons kommende Fantasyserie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht gehört zweifelsfrei zu den spannendsten Serienneustarts des Jahres - wenn nicht sogar der letzten Jahre. Nachdem bisherige Teaser von den Fans eher mit gemischten Gefühlen aufgenommen wurden, vermittelt ein neuer und nun endlich auch etwas längerer Trailer ein deutlich besseres Gefühl von der Rückkehr nach Mittelerde.Bereits vor einer Woche hatte Amazon eine kurze und zugegeben ziemlich nichtssagende Vorschau auf den neuen Trailer veröffentlicht. Dieser ist nun in voller Länge verfügbar und Amazon bezeichnet diesen auch weiterhin lediglich als einen "Teaser", dennoch zeigt das Video in rund zweieinhalb Minuten jede Menge neues Bildmaterial aus der Serie.Die auf den Werken J.R.R. Tolkien basierende Serie spielt im zweiten Zeitalter von Mittelerde, also lange vor den Ereignissen aus Der Herr der Ringe sowie der Hobbit. Im Mittelpunkt wird dabei gleich eine ganze Gruppe neuer wie bekannter Figuren stehen, die sich in Mittelerde der wachsenden Bedrohung durch Sauron entgegenstellen. Ein Highlight im Trailer ist hierbei der Auftritt der jungen Galadriel, die nun von der Schauspielerin Morfydd Clark verkörpert wird. In Peter Jacksons Filmreihe hatte damals noch Cate Blanchett die Rolle der Elbin gespielt. Die Haarfüße werden in der Serie eine ebenso große Rolle spielen, bei denen es sich um Vorfahren der Hobbits handelt.Des Weiteren zeigt der Trailer viele neue Szenen, welche Zuschauer unter anderem auf das Inselkönigreich von Númenor, die Wälder des Elfenkönigreiches Lindon oder das eisige Nebelgebirge von Mittelerde führen. Ansonsten hält sich Amazon immer noch recht bedeckt, was die genaue Handlung angeht, verspricht aber weiterhin Geschichten von ungewöhnlichen Helden, dem Aufstieg und Fall von Königreichen und dem Entstehen neuer Mächte in Mittelerde.Auch wenn es zuletzt um die mit einem Budget von 450 Millionen Dollar (für die erste Staffel!) bislang teuerste Amazon-Serie erstaunlich ruhig gewesen ist, ändert sich am anvisierten Erscheinungsdatum nichts: Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht startet am 2. September 2022 weltweit und exklusiv bei Amazon Prime Video.