Star Wars Visions: Disney zeigt den ersten Trailer zur Anime-Serie

Kamikaze Douga - The Duel

Geno Studio (Twin Engine) - Lop and Ochō

Studio Colorido (Twin Engine) - Tatooine Rhapsody

Trigger - The Twins

Trigger - The Elder

Kinema Citrus - The Village Bride

Science Saru - Akakiri

Science Saru - T0-B1

Production IG - The Ninth Jedi

Disney und Lucasfilm haben einen neuen Trailer zu Star Wars: Visions geteilt. In der Anthologie-Serie erzählen sieben japanische Animationsstudios ihre ganz eigenen Geschichten im Star Wars-Universum - natürlich jeweils mit ihrem ganz eigenen Animationsstil.Im neuen Trailer, der neben der japanischen Version mit Untertiteln auch schon in einer englischen Sprachfassung vorliegt, sehen wir Ausschnitte aus allen neun Episoden sowie viele der darin auftauchenden Helden und Heldinnen. Direkte Bezüge zu den Kinofilmen sind in den Geschichten dabei wohl eher nicht zu erwarten, dennoch werden auch hier Jedis, Droiden und Sturmtruppler nicht fehlen. Zu den beteiligten Animationsstudios zählen unter anderem Production IG (Ghost in the Shell), Trigger (Kill la Kill) oder Science Saru (Space Dandy).Star Wars: Visions startet am 22. September 2021 mit neun Folgen bei Disney+. Anfang Juli hatte Disney bereits ein Video mit Einblicken in die Entstehung der Serie veröffentlicht.Die Animationsstudios und Episoden im Überblick: