The Acolyte: Disney zeigt den ersten Trailer zur neuen Star Wars-Serie

Jagd auf einen Jedi-Mörder

Start am 4. Juni mit einer Doppelfolge

Nachdem die letzte Star-Wars-Kinotrilogie längst nicht alle Fans zufriedenstellen konnte, hatten unter anderem The Mandalorian oder Andor das Sci-Fi-Universum recht erfolgreich in Serienform ausbauen können. Mit The Acolyte startet nun im Sommer die nächste vielversprechende Serie - neben einem genauen Datum gibt es jetzt auch den ersten Trailer.Star Wars - The Acolyte dürfte vor allem deswegen interessant werden, weil die Serie in der Endphase der Hohen Republik spielt, einer Epoche, die in bisherigen Filmen, Serien oder auch Videospielen weitestgehend unbehandelt geblieben ist. Die Serie blickt dabei weit in die Vergangenheit zurück und spielt mehrere Jahrzehnte vor Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung und daher vor dem Beginn der Skywalker-Saga.In The Acolyte untersucht der angesehene Jedi-Meister Sol (gespielt von dem unter anderem aus Squid Game bekannten Lee Jung-jae) eine Mordserie innerhalb des Jedi-Ordens. Wie sich schnell zeigt, scheint auch eine seiner einstigen Schülerinnen in die Sache verwickelt zu sein: Die ehemalige Padawan Aura (Amandla Stenberg) hat sich inzwischen aber als titelgebende Sith-Akolythin der dunklen Seite der Macht zugewandt. Allerdings scheint hinter den Morden noch deutlich mehr zu stecken als zunächst angenommen.Die Hauptrollen in der Serie spielen neben Amandla Stenberg und Lee Jung-jae zudem noch Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo und Carrie-Anne Moss. Showrunnerin bei Star Wars - The Acolyte ist Leslye Headland, die außerdem das Drehbuch geschrieben hat und bei den beiden ersten Folgen Regie führte.Star Wars - The Acolyte startet am 4. Juni 2024 exklusiv bei Disney+. Die erste Staffel wird dann insgesamt acht Folgen umfassen. Zur Premiere gibt es zwei Folgen am Stück, die weiteren erscheinen dann im wöchentlichen Rhythmus.